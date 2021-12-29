З 1 січня українські школи повністю перейдуть на нове харчування

З 1 січня 2022 року в Україні закінчується перехідний період із впровадження нових норм шкільного харчування. Тому всі школи школи повинні запровадити нове шкільне меню. Про це у Facebook повідомила дружина президента України Олена Зеленська.

Раніше планувалося, що перехід на нове меню розпочнеться у всіх школах з 1 вересня 2021 року. Проте школам дали перехідний період до 1 січня 2022 року.

«Зворотний відлік до повного переходу на нове меню в межах реформи шкільного харчування розпочато. До нього залишається всього три дні, бо з 1 січня 2022 року для шкіл закінчується перехідний період із впровадження нових стандартів», – повідомила Олена Зеленська.

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За її словами, підготовка для переходу на нові стандарти харчування тривала понад рік. Зокрема, на законодавчому рівні закріпили інтереси дітей з дієтичними потребами та розпочали модернізувати застарілі харчоблоки.

Зазначимо, що дружина президента України Олена Зеленська заявила, що візьметься реформувати шкільне харчування ще в 20219 році.

Згодом Міністерство охорони здоров’я оновило санітарний регламент у школах, який має запрацювати з 1 січня. Зокрема, мова йде про зміну правил харчування у школах, де має бути враховано тенденції здорового харчування на підходах ВООЗ. У школах заборонять продавати снеки, чипси, сухарики, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, низку солодощів та цукерок. Втім як зазначав кулінарний експерт, автор та керівник проєкту Cult Food та реформатор шкільного харчування Євген Клопотенко, досі не вдавалося у повному обсязі змінити шкільне харчування через те, що в Україні діяли старі норми. Нещодавно Кабмін затвердив нові норми харчування у навчальних закладах.

Нагадаємо, торік на Львівщині проводили опитування, під час якого з’ясувалось, що третина з них незадоволена шкільним харчуванням. Ще майже 27% кажуть, що їхні діти взагалі не їдять у шкільних їдальнях.

Детальніше про те, як можна реформувати шкільне харчування в Україні, і яку роль у цьому процесі відіграють самі батьки, читайте у статті Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівського порталу «Революція їжі».

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