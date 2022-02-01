Єврокомісія погодила Україні 1,2 млрд євро кредиту

Єврокомісія 1 лютого офіційно схвалила надання Україні кредиту 1,2 мілрд євро як допомоги на тлі російської загрози. Про це повідомила очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн, пише hromadske.

Вона закликала Європарламент і країни ЄС домовитися, щоби якнайшвидше виплатити перший транш цього кредиту сумою 600 мільйонів євро.

Другий транш буде надано Україні протягом року після оцінки дій уряду України з низки ключових напрямів.

«Ми щойно погодили пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України розміром до 1,2 млрд євро – на додаток до 5,6 млрд євро, які вже були надані в межах п’яти попередніх програм», – повідомили у ЄК.

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Про цей кредит стало відомо 24 січня. У Єврокомісії тоді вказали, що гроші мають допомогти Україні задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт.

Фон дер Ляєн також анонсувала, що у 2022 році Єврокомісія майже подвоїть грантову допомогу для України – вона збільшиться на 120 мільйонів євро. А ще посадовиця запевнила, що ЄС продовжить інвестувати в майбутнє України завдяки власному інвестиційному плану для Києва. Цей план має дозволити залучити понад 6 мільярдів євро інвестицій.

З 2014 року ЄС та європейські фінансові інститути виділили Україні понад 17 мільярдів євро грантів та кредитів.

Як писав Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

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Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що нове вторгнення Росії в Україну, за одним із сценаріїв, може статися 20 лютого. Якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат окупанти далі не підуть

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