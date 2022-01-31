У Львівському «Охматдиті» розширюють covid-відділення через спалах вірусу

У Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «Охматдит» розгортають додаткові ліжкомісця для хворих на коронавірус. Кількість місць для маленьких пацієнтів збільшать зі 120 до 150 через зростання захворюваності серед дітей. Про це йдеться у Facebook медзакладу.

Станом на ранок 31 січня у лікарні перебувають 123 діток з підтвердженим коронавірусом. Через стрімке поширення вірусу covid-відділення розширили з 120 до 150 ліжок.

Медики зазначають, що всі діти перебувають у стані середньої важкості, найменшому пацієнту виповнилось всього 9 днів. Ніхто з діток не потребує інтенсивної терапії. Також троє дітей гематологічними діагнозами лікуються у реанімації через основні захворювання.

У Львові дітей з коронавірусом чи підозрою на нього приймають ще в міській дитячій лікарні на Орлика. За даним міськради Львова, у лікарню на Орлика станом на ранок 31 січня госпіталізували 87 дітей з підтвердженим covid. Ще у 5 діток – підозра на цю недугу. Загалом лікарня може прийняти 100 дітей з коронавірусом.

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Як уточнила керівниця Центру педіатрії міської дитячої лікарні Ірина Бережна, стан госпіталізованих діток – середньої важкості. Одна дитина перебуває в реанімації, її життю нічого не загрожує. Наймолодшій дитині, яка перебуває на лікуванні, – два місяці, найстаршій – 16 років.

Медики наголошують, що вірус почав частіше вражати дітей. Тому, якщо у вашої дитини є ознаки хвороби, спочатку необхідно зателефонувати сімейному лікарю. Якщо стан дитини погіршується, то слід телефонувати за такими номерами: (032) 236 81 18; 103; 097 781 82 37.

Зауважимо, що з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл. Щодо області, то досі на онлайн навчання перевели ті заклади, де хворіє більше 50% учнів.

Як повідомляв Львівський портал, з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Про нові обмеження читайте тут.

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