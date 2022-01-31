«Омікрон» циркулює вже у 20 областях України

Нова хвиля коронавірусу в Україні набирає обертів. Дотепер новий штам «Омікрон» виявили вже у 20 областях. Про це під час брифінгу 31 січня повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, протягом минулого тижня, з 24 по 30 січня, в Україні майже вдвічі побільшало хворих на коронавірус: діагноз підтвердили 194 тисячам людей у порівнянні зі 110 тисячами, які були попереднього тижня.

Такий значний приріст пов’язаний з циркуляцією нового штаму коронавірусу «Омікрон», який дотепер виявили вже у 20 областях України.

«Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та в Києві», – зауважив Віктор Ляшко.

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Загалом протягом останніх трьох тижнів, відколи хворих на коронавірус в Україні почало більшати, добова кількість випадків інфікування зросла у 7 разів, а госпіталізацій – удвічі.

«Попри обнадійливу тенденцію, що кількість людей, які тяжко захворіли та потребують лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування Covid-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику та невакцинованих», – наголосив очільник МОЗ і закликав українців вакцинуватись.

Загалом станом на 30 січня два необхідні щеплення від коронавірусу мають понад 14,6 мільйона українців. Бустерну дозу отримали майже 340 тисяч людей.

Нагадаємо, вперше штамм «Омікрон» в Україні виявили 18 грудня. Станом на 19 січня він циркулював уже у вісьмох областях, в тому числі й на Львівщині.

У МОЗ кажуть: штам «Омікрон» має значно коротший інкубаційний період – за попередніми даними, він становить від 2 до 5 днів, передається усемеро швидше в порівнянні зі штамом «Дельта». Людина, яка заражена «Омікроном», може інфікувати інших вже у першу добу після того, як заразилась сама.

Медики говорять, що «Омікрон» вражає здебільшого молодь: якщо середній вік хворих на «Дельту» був 38 роки, то на «Омікрон» – 30 років.

Водночас у МОЗ стверджують, що «Омікрон» більше схожий на звичайну застуду і не завжди викликає лихоманку чи втрату смаку/нюху. Детальніше про головні симптоми цього штаму читайте тут.

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