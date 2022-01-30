В Україні – 24 508 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 30 січня, в Україні лабораторно підтвердили 24 508 нових випадків коронавірусу. Померли 94 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 042 469 людей. Протягом суботи, 29 січня, діагноз встановили ще 24 508 новим хворим, серед них 444 медика та 3 378 дітей.
Одужали за останню добу 3145 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 94 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 100 125 людей, натомість одужали 3 618 402 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 1058;
- Вінницька область – 986;
- Волинська область – 395;
- Дніпропетровська область – 688;
- Донецька область – 643;
- Житомирська область – 2013;
- Закарпатська область – 439;
- Запорізька область – 394;
- Івано-Франківська область – 1664;
- Київська область – 644;
- Кіровоградська область – 214;
- Луганська область – 264;
- Львівська область – 3043;
- Миколаївська область – 486;
- Одеська область – 1175;
- Полтавська область – 306;
- Рівненська область – 1172;
- Сумська область – 1554;
- Тернопільська область – 884;
- Харківська область – 1722;
- Херсонська область – 448;
- Хмельницька область – 1883;
- Черкаська область – 541;
- Чернівецька область – 924;
- Чернігівська область – 968.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, станом на ранок суботи, 29 січня, в Україні зафіксували 37 351 новий випадок коронавірусу, що є третім добовим антирекордом поспіль.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». А вже станом на 29 січня, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки і 16 – до помаранчевого.
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На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.
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Аліса Белей