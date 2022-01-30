В Україні – 24 508 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 30 січня, в Україні лабораторно підтвердили 24 508 нових випадків коронавірусу. Померли 94 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 042 469 людей. Протягом суботи, 29 січня, діагноз встановили ще ​​24 508 новим хворим, серед них 444 медика та 3 378 дітей.

Одужали за останню добу 3145 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 94 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 100 125 людей, натомість одужали 3 618 402 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 1058;

Вінницька область – 986;

Волинська область – 395;

Дніпропетровська область – 688;

Донецька область – 643;

Житомирська область – 2013;

Закарпатська область – 439;

Запорізька область – 394;

Івано-Франківська область – 1664;

Київська область – 644;

Кіровоградська область – 214;

Луганська область – 264;

Львівська область – 3043;

Миколаївська область – 486;

Одеська область – 1175;

Полтавська область – 306;

Рівненська область – 1172;

Сумська область – 1554;

Тернопільська область – 884;

Харківська область – 1722;

Херсонська область – 448;

Хмельницька область – 1883;

Черкаська область – 541;

Чернівецька область – 924;

Чернігівська область – 968.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 29 січня, в Україні зафіксували ​​37 351 новий випадок коронавірусу, що є третім добовим антирекордом поспіль.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». А вже станом на 29 січня, МОЗ відносить дві області України до червоного рівня епідемічної небезпеки і 16 – до помаранчевого.

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На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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