МОЗ очікує в Україні до 60 тисяч хворих на covid за добу

У лютому 2022 року на коронавірус можуть захворіти біля одного мільйона українців. РНБО прогнозує до 60 тисяч інфікувань за добу. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, пише Liga.Life.

За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти. Головний санлікар України називає такі цифри оптимістичними прогнозами. Пікові показники захворюваності очікують на 22-25 лютого. Спад спалаху корона вірусу чекають до 1 квітня.

«За досвідом європейських або інших країн світу спостерігається, що умовно хвиля омікрону наростає впродовж одного-півтора тижня максимум, і спадає теж доволі швидко. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидкою буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати. За американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються також приблизно на середину лютого і доволі швидке спадання до 1 квітня», – заявив Кузін.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згодом до них додався й третій. Втім тепер у цій зоні – вже п’ять областей: Івано-Франківська, Сумська, Рівненська, Львівська і Чернівецька.

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