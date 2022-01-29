Знову антирекорд: в Україні – понад 37 тисяч випадків Covid

Станом на ранок суботи, 29 січня, в Україні зафіксували 37 351 новий випадок коронавірусу, що є третім добовим антирекордом поспіль. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 017 961 людина. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 37 351 новому хворому, серед них 806 медиків та 5 341 дитина.
Зазначимо, що така кількість хворих за добу є третім добовим антирекордом поспіль за весь час пандемії коронавірусу в Україні. При цьому попередній максимальний показник зафіксували вчора 28 січня – понад 34 тисячі недужих.
За останню добу одужали 7163 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 149 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 100 031 людина, натомість одужали 3 615 257 українці.
Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):
- м. Київ – 2418;
- Вінницька область – 2100;
- Волинська область – 768;
- Дніпропетровська область – 1822;
- Донецька область – 1430;
- Житомирська область – 2214;
- Закарпатська область – 876;
- Запорізька область – 739;
- Івано-Франківська область – 2572;
- Київська область – 1227;
- Кіровоградська область – 193;
- Луганська область – 599;
- Львівська область – 3791;
- Миколаївська область – 686;
- Одеська область – 2598;
- Полтавська область – 915;
- Рівненська область – 1994;
- Сумська область – 1502;
- Тернопільська область – 1487;
- Харківська область – 1319;
- Херсонська область – 813;
- Хмельницька область – 2186;
- Черкаська область – 933;
- Чернівецька область – 1085;
- Чернігівська область – 1084.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинились вже 15 областей, а в «червоній» – Івано-Франківська та Рівненська, найближчими днями до неї додасться і Львівщина, яка вже відповідає показникам цієї зони.
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На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.
Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.
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Аліса Белей