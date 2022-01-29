Знову антирекорд: в Україні – понад 37 тисяч випадків Covid

Станом на ранок суботи, 29 січня, в Україні зафіксували ​​37 351 новий випадок коронавірусу, що є третім добовим антирекордом поспіль. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 4 017 961 людина. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 37 351 новому хворому, серед них 806 медиків та 5 341 дитина.

Зазначимо, що така кількість хворих за добу є третім добовим антирекордом поспіль за весь час пандемії коронавірусу в Україні. При цьому попередній максимальний показник зафіксували вчора 28 січня – понад 34 тисячі недужих.

За останню добу одужали 7163 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 149 хворих.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 100 031 людина, натомість одужали 3 615 257 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (нові випадки):

м. Київ – 2418;

Вінницька область – 2100;

Волинська область – 768;

Дніпропетровська область – 1822;

Донецька область – 1430;

Житомирська область – 2214;

Закарпатська область – 876;

Запорізька область – 739;

Івано-Франківська область – 2572;

Київська область – 1227;

Кіровоградська область – 193;

Луганська область – 599;

Львівська область – 3791;

Миколаївська область – 686;

Одеська область – 2598;

Полтавська область – 915;

Рівненська область – 1994;

Сумська область – 1502;

Тернопільська область – 1487;

Харківська область – 1319;

Херсонська область – 813;

Хмельницька область – 2186;

Черкаська область – 933;

Чернівецька область – 1085;

Чернігівська область – 1084.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, з кінця грудня вся Україна перебувала у «жовтій» covid-зоні. Фактично з початку січня перші дві області знову стали «помаранчевими». Дотепер у цій зоні опинились вже 15 областей, а в «червоній» – Івано-Франківська та Рівненська, найближчими днями до неї додасться і Львівщина, яка вже відповідає показникам цієї зони.

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На коронавірус в Україні зараз масово почали хворіти й діти. Щодня упродовж останнього тижня Covid виявляли не менш ніж у 2000 осіб. Найбільше занедужують діти віком 10-14 років, їхня частка серед хворих становить понад 40%.

Водночас РНБО прогнозує, що в лютому щодоби в Україні виявлятимуть по 60 тисяч хворих.

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