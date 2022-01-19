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В Україні скоротили термін дії covid-сертифікатів

Ірина Марчук

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Термін дії covid-сертифікатів скоротили з 365 днів (один рік) до 270 днів (9 місяців). Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 19 січня.

Відтепер українці будуть отримувати Covid-сертифікат, який діятиме 9 місяців, тобто 270 днів. Після отримання бустерної дози його термін продовжиться ще на 9 місяців.

Відповідно до пояснювальної записки, яку оприлюднив народний депутат Олексій Гончарнко у Telegram, уряд ухвалив таке рішення, адже низка країн Європейського Союзу (Німеччина, Литва, Латвія, Австрія та Чехія) також скоротили термін дії covid-сертифікатів.

Нагадаємо, з 6 січня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років. Отримати її можна через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації.

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Таким чином, після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.

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