Бустерна доза від коронавірусу. Коли можна вакцинуватися

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх охочих віком від 18 років через 6 місяців після завершення повного курсу вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншим препаратом згідно з дозволеними в Україні схемами.

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Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу можна користуватися своїм попереднім сертифікатом.

Отримати бустерну дозу можна у будь-якому пункті чи центрі вакцинації від COVID-19.

Вакцинувати бустерною дозою почнуть вже з 8 січня.

Раніше в Україні бустерну дозу вакцини від Covid дозволили вводити людям від 60 років. До цього ревакцинальну дозу вакцини проти коронавірусу запровадили лише для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу. Зокрема, у Львові в Центрі легенвого здоров’я, де приймають хворих на коронавірус, вже почали вакцинацію медиків бустерною дозою.

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