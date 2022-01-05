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Бустерна доза продовжить дію covid-сертифікату, – МОЗ

Ольга Денисяка

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Третє, бустерне, щеплення проти коронавірусу продовжить дію covid-сертифікату на 270 днів. Документи для вакцинованих бустерною дозою з’явиться наприкінці січня. Про це заявила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич, повідомляє МОЗ.

Порядок генерації сертифікату нічим не відрізнятиметься від того, як створюються COVID-сертифікати на підставі одужання чи вакцинації. Єдиною відмінністю є термін дії нового документа – він буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19. Щоб отримати новий цифровий документ, достатньо надіслати запит на порталі чи у застосунку «Дія» не раніше останніх чисел січня, звісно, вже після самого щеплення.

Слід зауважити, що, крім COVID-сертифіката, українці, які отримали бустер, зможуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Медичний документ видається за місцем щеплення чи у сімейного лікаря та у ньому мають бути перелічені усі дози вакцинації проти COVID-19 відповідно до вимог.  Цей документ, як і COVID-сертифікат, буде чинним 270 днів, рахуючи від дати останнього щеплення проти COVID-19.

Нагадаємо, що бустерною дозою від COVID-19 вважається доза, яку вводять як ревакцинацію вже після повного курсу щеплень, щоб посилити ефективність вакцинації, яка з часом знижується.

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Нещодавно МОЗ дозволило бустерну дозу вакцини проти коронавірусу не лише для медичних працівників, але й для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися

Раніше у МОЗ планували, що третє, бустерне, щеплення від коронавірусу не продовжуватиме термін дії covid-cертифікату українців.

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