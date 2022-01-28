Олена Липовенко: «В Україні існує військова мафія, в якої є свої закони та правила»

Колишня нацгвардійка Олена Липовенко, про випадки знущання над молодими військовими під час служби у частині 3021 Нацгвардії України у Дніпрі, яке покривалося військовим керівництвом:

«Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства! Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито п’ять людей.

У військовій частині 3021 Нацгвардії України міста Дніпро караульна служба дуже важка! Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.

Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.

Були випадки, коли солдати строкової служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія…

Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров’я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,

примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.

Здоров’я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.

Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров’я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.

Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.

Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.

P.S. Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Михайлович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.

Шур О. М. піднявся вверх по кар’єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль – стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан (Микола Балан – командувач Нацгвардії України, який подав у відставку після розстрілу – ред.) його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.

Нинішній командир в/ч 3021 – Віталій Косяченко, який є другом Олександра Михайловича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.

P. P. S. P. Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов’язків!».

Нагадаємо, у четвер вночі, 27 січня, у Дніпрі 21-річний солдат строкової служби Нацгвардії Артемій Рябчук розстріляв караул військовослужбовців з автомата Калашникова, після чого втік зі зброєю. Загинули п’ятеро осіб, за життя ще п’ятьох борються медики.

Незабаром правоохоронці затримали Рябчука у передмісті Дніпра. Відомо, що юнак сам здався поліції.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії України, що призвела до трагедії з військовими у Дніпрі.

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