Львівщину готуються перевести до «червоної» зони: коли і що зміниться

Ввечері 28 січня відбудеться засідання обласної комісії ТЕБ і НС, на якому розглянуть питання переведення Львівщини до «червоної зони» карантину. За словами головного медика Львівщини Ореста Чемериса, епідситуація щодня погіршується і «область впевнено наближається до найсуворішої зони карантину». Про це він заявив під час брифінгу 28 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

Орест Чемерис заявив, що епідситуація на Львівщині щодня погіршується. Область є одним з лідерів в Україні за кількістю нових хворих. На Львівщині щодня фіксують від двох до трьох тисяч нових хворих. За останню добу Covid підхопили 2793 людей.

Окрім того, стрімко зростає рівень госпіталізацій та заповненості лікарень.

Також, лише з минулий тиждень, в області вдвічі зросла кількість викликів «швидкої». Зростає і навантаження на лабораторії, які в середньому робили по 9 тисяч тестів за день, хоча раніше піковими були навантаження до двох-трьох тисяч.

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«Епідситуація щодня погіршується. Львівщина є в лідерах серед всіх обалстей, оскільки в більшості областей щодня виявляють близько тисячі хворих, а на Львівщині – 2-3 тисячі щодня. Щоденно зростає відсоток нових госпіталізацій, заповненість лікарень зросла вже до 34%. Кількість викликів та виїздів «швидкої» за минулий тиждень зросла зі 100 до 180»,– заявив Орест Чемерис.

Через стрімке погіршення епідситуації ввечері 28 січня скликають обласну комісію ТЕБ і НС, яка розгляне питання переведення Львівщини до «червоної» зони карантину. Нові обмеження почнуть діяти від понеділка, 31 січня.

«Ми впевнено йдемо до «червоної» зони. На 17:30 год. скликаємо засідання комісії ТЕБ і НС. На порядку денному – переведення області до «червоної» зони». Якщо сьогодні приймемо рішення, то область переведуть до «червоної» зони через 48 годин, тобто з понеділка, 31 січня», – повідомив головний медик області.

«Червоний» рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат.

Зазначимо, Львівщина відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки ще з 24 січня. Через те, що державна комісія ТЕБ і НС ще не перевела областю в цю зону, керівництво області самостійно посилює карантин.

Зокрема, з 26 січня на Львівщині вввели такі обмеження: всі заклади освіти, крім дитсадків, перейшли на дистанційне навчання; масові розважальні заходи – під забороною; проїзд у громадському транспорті можливий при наповненості на 50%; планова госпіталізація у лікарні призупинена.

Додамо, що Львівщині перевищений рівень захворюваності – він становить 23,5% (при нормі менше 20%), окрім того перевищує рівень госпіталізацій – 52,2% (при нормі менше 50%).

Також медики вкотре наголошують на високій захворюваності серед дітей. Станом на 28 січня в стаціонарах області лікуються вже 180 дітей. Щодня до лікарень госпіталізовують 20-30 дітей. Сред симптомів відзначають високу температуру, яку батькам не вдається самостійно «збити».

Зауважимо, що з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл. Щодо області, то досі на онлайн навчання перевели ті заклади, де хворіє більше 50% учнів.

Також відомо, що на дистанційний формат вже перейшли Львівський медуніверситет та ветуніверситет. У Франковому університеті та «Львівській політехніці» до 14 лютого ще тривають канікули.

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