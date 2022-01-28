Два Covid-щеплення вже мають 956 тисячі мешканців Львівщини

Повний курс вакцинації вже пройшли 956 467 жителів Львівщини, ще 13 тисяч осіб отримали бустерну дозу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Відтак, станом на 28 січня, щеплення отримали 1 979 783 осіб. З них 956 467 – отримали 2 дози вакцини проти коронавірусу. Бустерну дозу ввели 13 230 жителям, додаткову – 126.

Протягом минулої доби, 28 січня, щеплення від Covid-19 отримали 5060 людей, з яких: 1897 зробили першу дозу, а 1873 – другу. Також 2 осіб отримали додаткову дозу, а 1288 – бустерну.

Найбільше щеплень за весь період вакцинації на Львівщини зробили такими препаратами: Pfizer – 1 014 289, на другому місці – Coronavac – 525 404, слідом іде Moderna – 208 036, Astra Zeneca» – 193 606 людей. На останньому місці Covieshield» – 38 403 осіб отримали її.

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За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні уже понад 15 мільйонів людей отримали вакцину від COVID-19. З них першу дозу зробили – 15 278 385 осіб, а другу – 14 576 722. До того ж бустерне щеплення мають 296 099 людей, а 15 626 – додаткове.

Нагадаємо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року. На разі, в області тримається низький рівень covid-вакцинації.

Відтак, найближчим часом селами Львівщини почнуть їздити мобільні бригади, аби вакцинувати всіх охочих проти коронавірусу. Львівський портал підготував інструкцію, як викликати мобільну бригаду з covid-вакцинації

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут.

Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

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