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Школу на Сихові прикрасили муралом на честь львівського спортсмена

Оксана Попович

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На стіні сихівської школи №32 з’явився стінопис, присвячений видатному львівському спортсмену Віктору Чукаріну. Його відкриття приурочать до 100-річчя від дня народження спортсмена. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні спорту Львівської міської ради.

Новий мурал із зображенням українського олімпійського чемпіона Віктора Чукаріна красуватиметься на стіні середньої загальноосвітньої школи №32, що на вулиці Ярослава Гашека, 13. Відомий гімнаст жив й тренувався у Львові. Похований на Личаківському цвинтарі. Минулого року спортивний світ України відсвяткував 100-річчя з дня народження Чукаріна.

Стінопис малювали три тижні. Малюнок виконували аерозольними балонами. Проте творчий процес ускладнювала зимова погода, адже працювати доводилося у товстих рукавицях. Зараз тривають завершальні роботи над стінописом. Обіцяють закінчити вже цього тижня.

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Автором настінного шедевру став художник Тарас Довгалюк, який вже вісім років малює мурали у Львові.

Нагадаємо, ще у 2020 році з метою популяризації відомих постатей культури та мистецтва Львова фасади окремих житлових будинків почали прикрашати муралами. Одним із перших з’явився мурал, присвячений Борису Возницькому, на вулиці Симоненка. Далі на фасаді будинку на вулиці Дорошенка відкрили мурал, присвячений Герою України Василю Сліпаку.

Також у Львові намалювали мурал подяки медикам на фасаді лікарні швидкої допомоги, що у Львові на вул. Миколайчука.

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