Від коронавірусу на Львівщині померла молода породілля

На Львівщині зафіксували ще одну смерть породіллі від коронавірусу. Молода жінка померла на 16 добу після народження дитини. Про це під час брифінгу 25 січня повідомила директорка обласного перинатального центру Марія Малачинська, передає кореспондент Львівського порталу.

«Минулого тижня ми мали нову материнську смерть: жінка померла від коронавірусу на 16 добу після того, як народила немовля», – розповіла Марія Малачинська.

Відомо, що йдеться про молоду жінку віком до 30 років. Вона не була вакцинована, в лікарню з коронавірусом потрапила у важкому стані. Термін вагітності медики не уточняють, але кажуть, що він був раннім.

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Лікарі негайно взялися робити жінці екстрений кесарів розтин. Немовля народилось маловаговим, його виходжували у реанімаційному відділенні. Зараз малечу вже перевели у палату постінтенсивного догляду.

«Звичайно, у таких складних випадках ми б хотіли врятувати і матір, і дитину. На жаль, це вдалося лише з немовлям. Ймовірно, з дитиною все буде гаразд», – розповів у коментарі Львівському порталу заступник очільниці Львівського перинатального центру Олександр Сімкін.

Зараз на Львівщині побільшало хворих на коронавірус вагітних: під наглядом медиків в обласному перинатальному центрі перебувають 22 вагітні, ще 42 жінок лікують в Центрі легеневого здоров’я. Медики занепокоєні приростом хворих і закликають жінок не боятися робити щеплення від Covid-19.

«Статистика щодо захворюваності серед вагітних активно йде в плюс, що дуже насторожує. Якщо говорити про перебіг хвороби, то зараз це в основному середньої важкості. Сьогодні є можливість провакцинуватись у кожному районі, лікарні чи пункті. Також ми створили пункт вакцинації у нашому перинатальному центрі, щоб кожна вагітна могла зробити щеплення під контролем акушера-гінеколога», – додала Марія Малачинська.

Нагадаємо, хворих на covid вагітних на Львівщині побільшало ще під час осінньої хвилі. Так, лише у жовтні в обласному перинатальному центрі пролікували 30 жінок, які підхопили штам «Дельта». 95% з них не були вакцинованими та перенесли хворобу тяжко.

Торік на початку жовтня у Львові на 28 тижні вагітності померла невакцинована 28-річна жінка, яка мала важку форму коронавірусу. Медики спершу зафіксували внутрішньоутробну загибель плоду, а через пів години сталася зупинка серця і у жінки. Згодом у листопаді у Львові від Covid також померла 23-річна вагітна.

Детальніше про вакцинацію вагітних та годуючих мам від коронавірусу читайте в матеріалі: «Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid.

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