У Львові від Covid померла 23-річна вагітна жінка та 29-річний чоловік

У лікарні швидкої допомоги Львова від ускладнень коронавірусу померла 23-річна вагітна жінка та 29-річний чоловік. Вони не мали жодних супутніх захворювань. Про це у Facebook повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії медзакладу Наталія Матолінець.

Двоє молодих пацієнтів померли в реанімації лікарні за одну добу. У 23-річної жінки не було супутніх паталогій. Це була її перша вагітність.

«Робочий ранок почався з розтинів. Спершу вагітної жінки з так і ненародженою дитинкою в утробі… чорні нежиттєздатні легені», – повідомила Наталія Матолінець.

За життя хлопця медики боролись більше місяця. У нього також не було жодних супутніх захворювань. На жаль, врятувати його не вдалось, оскільки коронавірус повністю уразив легені померлого.

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«Далі розтин хлопця з мертвими легенями. Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде. Щирі співчуття рідним! Ми боролися майже місяць. Безуспішно», –зазначила лікар.

За словами медика, у covid-відділенні реанімації лікарні є 100 місць. За добу пролікували 63 пацієнтів. Поступило -14, переведено – 2, померло – 3. На апаратах ШВЛ – 47 хворих. Серед них немає жодного вакцинованого.

«Це дуже страшно. Особливо, якщо зважити на силу-силенну тих, хто не вірить в коронавірус, відмовляється від карантинних обмежень та вакцинаціі, а також абсолютно некомпетентно критикує наших медиків! Не одягнувши при тому жодного разу медичного одягу і не попрацювавши віч-на-віч з критичним пацієнтом», – додала Наталія Матолінець.

Як писав Львівський портал, у Львові в реанімацію стали частіше потрапляти люди віком від 30 до 40 років.

Зараз у п’ятьох covid-лікарнях на Львівщині вже немає вільних місць, ще сім медзакладів наближаються до позначки у 100% завантаженості. Детальніше читайте за цим посиланням.

Минулої доби на Львівщині виявили 1253 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали майже півтори тисячі людей, ще 26 осіб померли.

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