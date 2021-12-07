У Львові запрацював пункт covid-вакцинації вагітних

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі на вулиці Дж. Вашингтона, 6 запрацював пункт вакцинації від коронавірусу. Про це йдеться на сторінці у Facebook медзакладу.

У пункті вакцинації перинатального центру щеплення можуть отримати жінки, які планують вагітність, вагітні та годуючі мами. Пункт відкрили на першому поверсі гінекологічного корпусу в кабінеті 104. Для вакцинації вагітних використовують вакцину Pfizer.

Щоб зробити щеплення необхідно попередньо зареєструватись за цим посиланням.

Нагадаємо, в Україні для вакцинації вагітних використовують лише одну вакцину – американську Pfizer. Щеплення проти коронавірусу для вагітних жінок не є обов’язковим, втім тим, хто виявив таке бажання, можуть зробити щеплення на будь-якому терміні.

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У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус. Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19.

Водночас у відомстві наголошують: вагітним, які розглядають можливість вакцинації проти Covid-19, слід спочатку проконсультуватися зі своїм лікарем. Супутні захворювання вагітних не є протипоказанням для щеплення.

Детальніше про вакцинацію вагітних та годуючих мам від коронавірусу читайте в матеріалі Львівського порталу «Боремось за два життя»: як у Львові вагітних лікують і вакцинують від Covid.

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