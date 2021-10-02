У Львові від коронавірусу померла вагітна жінка

У Львові на 28 тижні вагітності померла 28-річна жінка, яка мала важку форму Сovid-19. Інформацію про смерть пацієнтки Львівському порталу підтвердила директорка перинатального центру Марія Малачинська.

«Так, це правда. На жаль, вагітна жінка померла від важкої форми «ковідної» пневмонії», – зазначила в коментарі кореспонденту Львівського порталу Марія Малачинська.

За інформацією NTA, 28-річна жителька Львівщини померла вранці, 1 жовтня.

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Відомо, що до медичного закладу жінка поступила вже хворою і перебувала у важкому стані. Окрім того, мала супутню патологію – надмірну вагу.

За життя пацієнтки і дитини 10 днів боролися у Центрі легеневого здоров’я. Напередодні жінку перевели до перинатального центру, для обстеження стану плоду, що можливо лише в умовах спеціалізованої клініки.

За словами заступника директора з медичної частини Львівського перинатального центру Олександра Сімкіна, після діагностики порушення стану плоду не було виявлено. Через важку двосторонню пневмонію пацієнтці надавалася респіраторна підтримка та необхідна медикаментозна терапія. Однак упродовж ночі стан породіллі почав поступово погіршуватися. Дитинка так і не народилася.

Медики зафіксували внутрішньоутробну загибель плоду на 28 тижні вагітності. А через пів години сталася зупинка серця і у жінки. Лікарі 45 хвилин намагалися реанімувати породіллю. Однак марно.

Також відомо, що молода жінка не була вакцинованою.

Зараз у перинатальному центрі перебувають ще дві вагітні з діагнозом Сovid-19. Згідно з протоколом, вони ізольовані в палатах-боксах, з окремим входом і виходом.

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