В нову хвилю вагітні частіше і важче хворіють на коронавірус

Під час осінньої хвилі коронавірусу у Львові все частіше госпіталізовують вагітних жінок з коронавірусом. Лише в жовтні у Львівському перинатальному центрі пролікували 30 хворих на Covid. 95% з них не були вакцинованими та перенесли хворобу тяжко. Про це під час брифінгу повідомила керівник Львівського обласного клінічного перинатального центру Марія Малачинська, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами медика, через штам «Дельта» вагітні важче переносять коронавірус. Якщо у попередні хвилі це були поодинокі випадки і жінки переносили коронавірус легко, то зараз більшість перебувають у важкому стані та є кисневозалежними.

Досить часто у хворих на коронавірус жінок діти народжуються з пневмоніями. Навіть, якщо жінка хворіє у легкій формі.

Впродовж жовтня у перинатальному центрі пролікували 30 жінок при надії. Станом на ранок 12 листопада в медзакладі перебувають четверо вагітних, а в Центрі легеневого здоров’я – 21 вагітна пацієнтка. Впродовж місяця у Львові померли три вагітні жінки.

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«За жовтень в нас було 30 хворих на коронавірус пацієнток. Є випадки, коли дітки народжуються з вродженими пневмоніями. Іноді жінка перебуває у важкому стані covid-пневмонії, а немовля народжується здоровим, а є і навпаки, коли перебіг був легкий, а дитина народжується з важкою пневмонією», – пояснює Марія Малачинська.

Медик наголосила на тому, що 95% хворих на коронавірус вагітних жінок є невакциновані. Відтак закликала вакцинуватись, аби вберегти себе та дітей.

«Вагітна жінка відповідальна не лише за своє життя, а й за життя дитини. Штам Дельта став викликом для жінок репродуктивного віку, тому дуже важливо, щоб вагітні вакцинувались, оскільки це єдиний метод який захищає від смерті. Можна захворіти після вакцинації, але перебіг буде дуже легким» – зазначає лікар.

Також вона анонсувала, що в перинатальному центрі готують до відкриття пункт вакцинації вагітних жінок, годуючих матерів та жінок, які планують вагітність.

Додамо, що у міському пологовому клінічному будинку №1 на вулиці Мечникова у Львові відкрили тимчасовий пункт вакцинації. Майбутні мами і жінки, які вже стали матусями, зможуть вакцинуватись одразу в пологовому – без черг та в супроводі лікаря. Доступна вакцина – Pfizer.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові на 28 тижні вагітності померла невакцинована 28-річна жінка, яка мала важку форму Сovid-19. Медики спершу зафіксували внутрішньоутробну загибель плоду на 28 тижні вагітності, а через пів години сталася зупинка серця і у жінки.

10 листопада у Львові від Covid померла 23-річна вагітна жінка та 29-річний чоловік.

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