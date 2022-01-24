Рейтинг «Європейської солідарності» ​виріс

У рейтингу партій на найближчих виборах до Верховної Ради найбільшу підтримку має «Європейська солідарність», лідером якої є Петро Порошенко. Про це свідчать результати опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології 20-21 січня.

Відтак, за партію «Європейська солідарність» проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Згідно з рейтингом, підтримка партії статистично значущо (понад похибку) переважає підтримку інших політичних сил.

Друге місце ділять одразу 3 партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки: «Слуга народу» (11,6% серед усіх респондентів і 13,7% серед тих, хто визначився з вибором), «Батьківщина» (11,3% і 13,7%) та «Опозиційна платформа – За життя» (9,8% і 11,6%).

Далі ідуть партії, які б набрали прохідний бар’єр, у вигляді понад 5%: «Розумна політика» (6,4% і 7,6%), «Сила і честь» (6,3% і 7,4%) та «Наші» (4,6% і 5,5%).

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Натомість дещо нижча підтримка у таких партіях: «Українська стратегія Гройсмана» (4% і 4,7%), Радикальна партія (3,9% і 4,6%), «УДАР» (3,8% і 4,5%).

Як зазначили соціологи, у порівняні із груднем підтримка партії «Європейська солідарність» зросла із 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився із вибором, а рейтинг партії «Слуга народу» скоротився із 17,4% до 13,7%.

До того ж саме «Європейську солідарність» вважають головною опозицією до влади. Так вважають 32,3% опитаних. Далі йдуть «ОПЗЖ» (19,1%) і «Батьківщина» (15,2%) та «Голос» (2,7%).

До слова, дослідження тривало 20-21 січня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1205 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

До слова, українські громадяни не підтримують другий похід на вибори чинного президента Володимира Зеленського. Водночас понад 30% українців ця ідея подобається.

Відтак якби вибори президента України відбувалися наступної неділі, то 23,5% виборців віддали б свій голос за Володимира Зеленського, майже 21% – за Петра Порошенка, близько 12% – за Юлію Тимошенко, по 9% – за Ігоря Смешка та Юрія Бойка.