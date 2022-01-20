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У Львові знову евакуювали людей через «замінування»

Анастасія Диняк

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20 січня надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру Forum Lviv, що на вулиці Під Дубом 7-Б, а також супермаркету «Ашан», що на вулиці Чорновола 16-І. Про це Львівському порталу повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Близько 16:30 у супермаркеті «Ашан» та ТРЦ Forum почалася евакуація відвідувачів та персоналу. Наразі на місці працюють правоохоронці та вибухотехніки, які обстежують приміщення.

Нагадаємо, останні кілька днів на Львівщині все більше повідомлень від псевдомінерів.

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12 січня у Львові «мінували» всі школи. Правоохоронцям довелось евакуювати майже 31 тисячу учнів і більше 3 тисяч вчителів. Вибухівки так і не виявили.

Вже 13 січня невідомі погрожували підірвати офіс «Львівгазу», скинувши авіаційну бомбу. А 17 січня вибухівку шукали в коледжі на Сихові. В обох випадках замінування виявилось фейком.

А 18 січня псевдомінувальники вимагали скасувати масковий режим, інакше підірвуть відділення «ПриватБанку». Наступного ж дня, 19 січня,«мінували» школу на Сихові.

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