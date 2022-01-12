У школах Львова шукають вибухівку

Правоохоронці обстежують всі школи у Львові через аноніма, який заявив, що замінував їх. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
У середу вранці, 12 січня, орієнтовно об 11:00 год. в поліцію надійшло повідомленні про замінування всіх шкіл у Львові.
На місця негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Зі шкіл евакуйовують учнів та вчителів, фахівці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території.
Водночас у міському управлінні освіти кажуть: в учнів молодших класів уроків уже не буде, їх забирають додому батьки, натомість старша школа продовжить сьогодні навчання в онлайн-форматі.
«Ще не всі наші заклади освіти вийшли на навчання, сьогодні вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо всі приміщення на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів», – розповіла керівниця міського управління освіти Леся Васюта.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу мінера.
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Наталя Дуляба