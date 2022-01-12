У школах Львова шукають вибухівку

Правоохоронці обстежують всі школи у Львові через аноніма, який заявив, що замінував їх. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У середу вранці, 12 січня, орієнтовно об 11:00 год. в поліцію надійшло повідомленні про замінування всіх шкіл у Львові.

На місця негайно виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та працівники інших спецслужб. Зі шкіл евакуйовують учнів та вчителів, фахівці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території.

Водночас у міському управлінні освіти кажуть: в учнів молодших класів уроків уже не буде, їх забирають додому батьки, натомість старша школа продовжить сьогодні навчання в онлайн-форматі.

Реклама партнерів

«Ще не всі наші заклади освіти вийшли на навчання, сьогодні вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо всі приміщення на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів», – розповіла керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, правоохоронці встановлюють особу мінера.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.