Магазини «АТБ» продовжать реалізацію соціальних продуктів

В «АТБ» спростували інформацію стосовно призупинення продажу яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів

Кабінет Міністрів України вирішив повернути держрегулювання цін на соціально значущі продукти харчування. До кінця карантину торговельна надбавка для цієї категорії продуктів не може перевищувати 10%.

Після цього в багатьох ЗМІ з’явилася інформація про те, що подібні дії уряду можуть призвести до дефіциту в магазинах деяких торговельних мереж яєць, гречки й інших соціально значущих продуктів. Зокрема, низка видань повідомила, що мережа «АТБ» припиняє їхній продаж. Однак, як виявилося, така інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Інформатор» із посиланням на слова генерального директора корпораціі «АТБ» Бориса Маркова.

Кілька днів тому пан Марков розповів, до чого може призвести держрегулювання цін, рішення про яке ухвалив Кабмін.

«Встановлена планка націнки не більш ніж 10% за документом не покриває витрати більшості операторів ринку на логістику, сезонне списання й інші операційні послуги. Отже, це може призвести до припинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів і розуміння порядку їхнього ціноутворення», — зазначив Борис Марков, аналізуючи наслідки держрегулювання.

Водночас у його словах не було інформації про намір корпорації «АТБ» призупинити продаж продуктів харчування, що підпадають під урядове цінове регулювання.

Однак це не перешкодило деяким ЗМІ поширити чутки про припинення продажу соціально значущих продуктів харчування в мережі «АТБ». Компанія ж офіційно завірила, що не збирається прибирати такі товари з полиць своїх магазинів.

«Поспішаємо завірити, що реалізація соціально значущих продуктів у магазинах нашої торговельної мережі призупинятися не буде. А от щодо інших операторів ринку – питання відкрите», — прокоментував Борис Марков.

За його словами, Асоціація ритейлерів України (RAU), Європейська Бізнес Асоціація (EBA), учасники й експерти ринку продуктового ритейлу вже підготували та надіслали уряду пакет документів, де висловили свої думки та пропозиції стосовно того, як можна уникнути складних наслідків ситуації, що склалася.

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