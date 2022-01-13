Covid набирає обертів: за добу в Україні – більше 10 тисяч хворих

Станом на ранок четверга, 13 січня, в Україні лабораторно підтвердили 10 046 нових випадків коронавірусу. Помер 191 хворий. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 727 034 людини. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 10 046 новим хворим, серед них 255 медиків та 590 дітей.
Одужали за останню добу 7202 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 191 хворий.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 97 928 людей, натомість одужали 3 537 826 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 997/3979
- Івано-Франківська обл. – 983/1790
- Львівська обл. – 949/3930
- Харківська обл. – 560/6311
- Сумська обл. – 510/1316
- Вінницька обл. – 510/2257
- Одеська обл. – 508/2334
- Полтавська обл. – 431/2182
- Закарпатська обл. – 413/2454
- Тернопільська обл. – 389/1566
- Київська обл. – 376/1981
- Житомирська обл. – 367/1157
- Хмельницька обл. – 367/1496
- Дніпропетровська обл. – 362/4746
- Донецька обл. – 354/3782
- Чернігівська обл. – 350/841
- Чернівецька обл. – 313/1546
- Черкаська обл. – 293/1177
- Рівненська обл. – 273/1668
- Запорізька обл. – 222/1984
- Миколаївська обл. – 174/1012
- Луганська обл. – 98/860
- Херсонська обл. – 95/738
- Волинська обл. – 88/1194
- Кіровоградська обл. – 64/1041
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.
Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.
Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже, адже рівень захворюності зріс на 40% у порівнянні з груднем.
Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, тепер до них додалась Івано-Франківщина.
Натисніть на зображення для збільшення
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба