Covid набирає обертів: за добу в Україні – більше 10 тисяч хворих

Станом на ранок четверга, 13 січня, в Україні лабораторно підтвердили 10 046 нових випадків коронавірусу. Помер 191 хворий. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 727 034 людини. Протягом минулої доби діагноз встановили ще 10 046 новим хворим, серед них 255 медиків та 590 дітей.

Одужали за останню добу 7202 пацієнти. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, помер 191 хворий.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 97 928 людей, натомість одужали 3 537 826 українців.

Реклама партнерів

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 997/3979

Івано-Франківська обл. – 983/1790

Львівська обл. – 949/3930

Харківська обл. – 560/6311

Сумська обл. – 510/1316

Вінницька обл. – 510/2257

Одеська обл. – 508/2334

Полтавська обл. – 431/2182

Закарпатська обл. – 413/2454

Тернопільська обл. – 389/1566

Київська обл. – 376/1981

Житомирська обл. – 367/1157

Хмельницька обл. – 367/1496

Дніпропетровська обл. – 362/4746

Донецька обл. – 354/3782

Чернігівська обл. – 350/841

Чернівецька обл. – 313/1546

Черкаська обл. – 293/1177

Рівненська обл. – 273/1668

Запорізька обл. – 222/1984

Миколаївська обл. – 174/1012

Луганська обл. – 98/860

Херсонська обл. – 95/738

Волинська обл. – 88/1194

Кіровоградська обл. – 64/1041

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні спочатку прогнозували зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас науковці НАН кажуть, що нова covid-хвиля почалась уже, адже рівень захворюності зріс на 40% у порівнянні з груднем.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, тепер до них додалась Івано-Франківщина.

Натисніть на зображення для збільшення

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.