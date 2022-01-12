Covid в Україні: 7 117 нових хворих, ще 183 померли

За минулу добу, 11 січня, в Україні виявили 7 117 нових випадків COVID-19. Водночас одужали 8 007 пацієнтів та померли від ускладнень 193 хворих. Про це Львівському порталу повідомили в Міністестві охорони здоров’я.
Зокрема, захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1151;
- Вінницька область – 435;
- Волинська область – 94;
- Дніпропетровська область – 237;
- Донецька область – 250;
- Житомирська область – 139;
- Закарпатська область – 168;
- Запорізька область – 122;
- Івано-Франківська область – 502;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 112;
- Львівська область – 386;
- Миколаївська область – 135;
- Одеська область – 312;
- Полтавська область – 328;
- Рівненська область – 250;
- Сумська область – 445;
- Тернопільська область – 235;
- Харківська область – 457;
- Херсонська область – 197;
- Хмельницька область – 351;
- Черкаська область – 224;
- Чернівецька область – 197;
- Чернігівська область – 60.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 716 988 осіб; одужало – 3 530 624 особи; летальних випадків – 97 737; проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.
Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.
Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.
Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.
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Ольга Денисяка