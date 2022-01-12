Covid в Україні: 7 117 нових хворих, ще 183 померли

​​За минулу добу, 11 січня, в Україні виявили 7 117 нових випадків COVID-19. Водночас одужали 8 007 пацієнтів та померли від ускладнень 193 хворих. Про це Львівському порталу повідомили в Міністестві охорони здоров’я.

Зокрема, захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1151;

Вінницька область – 435;

Волинська область – 94;

Дніпропетровська область – 237;

Донецька область – 250;

Житомирська область – 139;

Закарпатська область – 168;

Запорізька область – 122;

Івано-Франківська область – 502;

Київська область – 266;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 112;

Львівська область – 386;

Миколаївська область – 135;

Одеська область – 312;

Полтавська область – 328;

Рівненська область – 250;

Сумська область – 445;

Тернопільська область – 235;

Харківська область – 457;

Херсонська область – 197;

Хмельницька область – 351;

Черкаська область – 224;

Чернівецька область – 197;

Чернігівська область – 60.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні: захворіло – 3 716 988 осіб; одужало – 3 530 624 особи; летальних випадків – 97 737; проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Із 30 грудня всі області України перейшли до «жовтої» covid-зони. А вже станом на 10 січня перші два регіони стали відповідати «помаранчевому» рівню епіднебезпеки.

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