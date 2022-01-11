Pfizer планує підготувати вакцину від «Омікрону» до весни

Американська компанія Pfizer розробляє разом зі своїм німецьким партнером BioNTech варіант вакцини протим COVID-19, яка поєднає оригінальну формулу з додатком, який спеціально буде спрямований на штам «Омікрон». Про це повідомив один із керівників американського фармацевтичного гіганта Альберт Бурла, пише Радіо Свобода.

За його словами, оновлена формула може бути готова до схвалення регуляторними органами США та початку виробництва вже в березні.

Він сказав, що таку вакцину можна було б застосовувати «два в одному», щоб захистити і від попередніх штамів.

Бурла приєднався до думки інших експертів, що вакцини проти COVID-19 можуть з часом стати щорічною вакцинацією для деяких людей, подібно до вакцини проти грипу.

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Як повідомляв Львівський портал, в Україні також виявили випадки «Омікрону», один з них – у Львові. У РНБО прогнозують, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, яка може розпочатися уже в середині лютого.

Як відомо, «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів – першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

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