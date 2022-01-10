В реанімації на Львівщині лежать 148 covid-хворих

Станом на понеділок, 10 січня, у лікарнях на Львівщині перебуває майже 1000 хворих на коронавірус. У п’ятьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 130 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 45 хворих, ще 501 людину скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 979 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 190 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 148 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість збільшилась до 18,9%. При цьому у п’ятьох медзакладах немає жодного пацієнта.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) –116; у Центрі легеневого здоров’я (370) –179; у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 40; у ЛОКЛ (120) – 21; у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0; у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 23; у ЛШМД (830) –104; у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0; у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 47; у 1–й МКЛ м. Львова (225) –10; у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 15; у Стрийській міській лікарні (190) – 71; у Стебницькій міській лікарні (150) – 47; у Рудківській лікарні (100) – 90; у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 43; у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 63; у Сокальській ЦРЛ (326) – 27; у Жидачівській ЦРЛ (100) – 19; у Пустомитівській (80) – 0; у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 38; у Жовківській ЦРЛ (100) – 4; у Самбірській ЦРЛ (50) – 0; у Буській ЦРЛ (80) – 0; у Золочівській ЦРЛ (210) – 22.

Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічно-різдвяних святкувань.

Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.

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