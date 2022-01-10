В реанімації на Львівщині лежать 148 covid-хворих

Станом на понеділок, 10 січня, у лікарнях на Львівщині перебуває майже 1000 хворих на коронавірус. У п’ятьох медзакладах взагалі немає пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 130 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 45 хворих, ще 501 людину скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 979 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 190 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 148 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.
На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 24 лікарні. Їхня завантаженість збільшилась до 18,9%. При цьому у п’ятьох медзакладах немає жодного пацієнта.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) –116;
- у Центрі легеневого здоров’я (370) –179;
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 40;
- у ЛОКЛ (120) – 21;
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 0;
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 23;
- у ЛШМД (830) –104;
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0;
- у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 47;
- у 1–й МКЛ м. Львова (225) –10;
- у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 15;
- у Стрийській міській лікарні (190) – 71;
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 47;
- у Рудківській лікарні (100) – 90;
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 43;
- у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 63;
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 27;
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 19;
- у Пустомитівській (80) – 0;
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 38;
- у Жовківській ЦРЛ (100) – 4;
- у Самбірській ЦРЛ (50) – 0;
- у Буській ЦРЛ (80) – 0;
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 22.
Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.
Відтоді медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
Збільшення рівня захворюваності на Covid на Львівщині прогнозують після новорічно-різдвяних святкувань.
Як писав Львівський портал, наприкінці грудня у Львові виявили першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон». Ним був 53-річний депутат Львівської міськради.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Аліса Белей