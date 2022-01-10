У Львові посилюють контроль за паркуванням

У Львові запрацювала автоматизована система контролю оплати послуг за паркування (АСКОП), що також дозволяє фіксувати порушення правил паркування автомобілів у місті за допомогою фото і відеофіксації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Завдяки АСКОП в онлайн-режимі контролюватимуть оплату послуг та дотримання правил паркування водіями. Уся зібрана інформація автоматично передаватиметься в поліцію.

Контролюватимуть зупинки автомобілів 20 інспекторів управління безпеки Львівської міської ради, що здійснюватимуть контроль за зупинкою і стоянкою автомобілів на майданчиках для паркування, які обслуговує ЛКП «Львівавтодор».

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Як уточнили Львівському порталу в «Львівавтодорі», дія АСКОПу була погоджена у міністерстві внутрішніх справ України, а відтак інспектори з паркування отримали доступ до:

єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України;

єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Також інспектори «озброєні» мобільними принтерами, щоб на місці роздруковувати постанови про сплату штрафів.

«Наші інспектори з паркування отримали відповідні ліцензії і відповідне обладнання для того, щоб більш якісно і більш швидко складати протоколи про адміністративні правопорушення. Це підвищить ефективність роботи інспекторів з паркування, а також збільшить надходження до міського бюджету. Але кінцевою метою всієї цієї роботи є покращення безпеки на наших дорогах і, відповідно, дотримання правил паркування транспортних засобів», – зазначив директор департаменту міської агломерації та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Львівської міської ради запровадив автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг з паркування (АСКОП) для інспекторів із паркування у грудні 2018 року. На її впровадження пішло фактично три роки.

Як відомо, нові інспектори з паркування запрацювали у Львові на вимогу закону «Про реформування сфери паркування транспортних засобів» у 2018 році. Почати штрафувати водіїв-порушників порушників вони мали зі середини жовтня 2018 року, згодом цю дату відтермінували до 1 листопада. До цього часу водіям залишали на лобовому склі неправильно запаркованих автомобілів листівки з попередженням.

Детальніше ознайомитися з розміром штрафів за порушення правил стоянки і паркування у Львові можна тут.

Як повідомляв Львівський портал, інспектори з паркування почнуть масово штрафувати водіїв за паркування на тротуарах, пішохідних переходах, газонах та будь-якому іншому невстановленому місці. Також вони евакуйовуватимуть автомобілі на штрафмайданчик. При цьому виписувати штрафи нові інспектори зможуть без присутності водія. Детальніше про те, яким чином інспектори фіксуватимуть порушення, про розмір штрафів, читайте у статті «Звільнити Львів від самовільних парковок: місія (не)можлива?».

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