Боротьба із машинами в центрі Львова: восени у місті запрацюють інспектори з паркування

У Львівській міськраді хочуть розвантажити центр міста від припаркованих вздовж вулиць автомобілів, які перешкоджають руху громадського транспорту. Із кінця вересня в місті почнуть працювати інспектори з паркування, які матимуть нові повноваження для евакуації машини та випису штрафу водію. Про це сьогодні, 14 травня, Львівському порталу повідомив начальник управління безпеки міста Львова Юрій Діль.

Як розповів начальник відділу з паркування ЛКП «Львівавтодор» Сергій Париляк, сьогодні у Львові, особливо в центральній частині, водії ігнорують платні парковки, адже платити за кілька годин простою на ній є недешево.

Відтак парковки в центрі, на вул. Валовій чи біля «Вернісажу», можуть бути заповнені тільки на 70-80%.

«Сьогодні люди вже зрозуміли, що приїхати на цілий день, наприклад, на парковку на вул. Валовій і оплатити 20 грн за годину – це б’є по кишені. Люди приїжджають туди на годину-дві. Натомість відкриті зони паркування, де є паркомати, але немає контролю, є на 100% запарковані. Це, наприклад, просп. Шевченка, вул. Словацького, Коперника, Костюшка, Січових Стрільців. Але і тут є складна ситуація. Вартість паркування у відкритих зонах становить 15 грн/год. І людина, яка приїхала на роботу в центр на вісім годин, в кращому випадку оплатить одну годину паркування, поставить цей чек під лобове скло, а сама піде на весь день», – розповів Сергій Париляк.

За його словами, сьогодні процедура оштрафування водія, який не оплатив за парковку, може займати близько двох місяців.

Тому легше штрафувати водіїв стане з 27 вересня, коли у Львові почнуть працювати інспектори з паркування, повноваження яких дозволять на місці штрафувати водія за припаркований автомобіль на проїжджій частині у два або більше рядів, на трамвайних коліях, на пішохідних переходах та на зупинках громадського транспорту. При цьому в таких випадках машину відразу евакуйовуватимуть.

«27 вересня цього року вступає в дію новий закон «Про реформування паркування у містах». Кожен орган місцевого самоврядування буде створювати відділи інспекторів із паркувань. Це будуть посадові особи, які матимуть право накладати постанови на порушників правил паркування на платних зонах, а також приймати рішення на місці, виписуючи постанову, роблячи фото- і -відеофіксацію, евакуйовувати транспортні засоби на спецмайданчики. Ми плануємо штат орієнтовно до 30 осіб, щоб у кожному районі були декілька інспекторів, які працювали би переважно у денний час доби», – зазначив начальник управління безпеки міста Львова Юрій Діль.

За його словами, у Львові вже розпочався відбір інспекторів паркування, які ще мають пройти спеціальні навчання. Також важливим у роботі таких інспекторів має стати оновлений реєстр власників транспортних засобів.

«До 1 вересня має запрацювати Єдиний реєстр МВС власників транспортних засобів, бо є багато запитань, у першу чергу, стосовно автомобілів на іноземній реєстрації. Адже на місці виписати протокол власнику, а не водію, сьогодні є досить проблематично. Відповідно, у реєстрі МВС має бути база з доступом до інформації про власника таких транспортних засобів. Інспектори з паркування матимуть доступ до цієї бази, кожен матиме свій електронний пристрій, наділений відразу фотовідеофіксацією з прив’язкою до GPS-координатів, і зможе вносити дані до реєстру адмінпорушень», – пояснив Юрій Діль.

Також він зауважив, що власники автомобілів на іноземній реєстрації оплачуватимуть штрафи за паркування у Львові тоді, коли перетинатимуть кордон, адже базу з даними штрафів матимуть і прикордонники.

Станом на сьогодні є у Львові працюють чотири евакуатори. Однак такої кількості, за словами Юрія Діля, наразі є достатньо.

Нагадаємо, закон про реформування паркування в Україні Верховна Рада прийняла 21 грудня 2017 року. Він встановлює механізм евакуації транспортних засобів порушників паркування, притягнення до адміністративної відповідальності за неоплату стоянки на платних паркінгах. Президент підписав цей закон 28 березня.

Сьогодні у центрі Львова вартість паркування у закритій зоні становить 20 грн/год., у відкритій зоні – 15 грн/год. За паркування поза межами центру міста водії сплачують 5 грн/год.