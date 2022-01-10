«Тисяча за вакцинацію»: українці вже витратили мільярд гривень

Зі середини грудня, відколи в Україні стартувала програма «єПідтримка», українці витратили більше 1 млрд грн «ковідної тисячі». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

За перші три тижні роботи програми «єПідтримка» заявки на отримання 1000 грн у «Дії» подали більше 6,7 мільйона українців. Дотепер громадянам держава вже виплатила майже 6,4 млрд грн.

Витратити українці встигли вже понад 1 млрд грн. Найпопулярнішими покупками стали:

книжкові магазини – 361 млн грн;

кінотеатри – 300 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 138 млн грн

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 134 млн грн;

спорт – 90 млн грн.

Нагадаємо, 1000 гривень, яку пообіцяв повністю вакцинованим українцям Володимир Зеленський, офіційно називається програмою «єПідтримка». Їх перераховують на віртуальну платіжну картку, яку сформує «Дія». Гроші не будуть оподатковуватись і не завадять субсидіям.

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Офіційно прийом заявок на програму «єПідтримка» в Україні оголосили зі середини грудня. Дотепер подати заявку можна через такі банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, Приватбанк на Ощадбанк. Покрокова інструкція, як це зробити, доступна за цим посиланням.

При цьому використати отриману 1000 гривень можна виключно на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Літнім українцям дозволили витратити гроші на ліки.

На те, аби потратити гроші, дадуть чотири місяці з моменту їхнього отримання. Якщо вкластись у цей термін не вийде, то кошти автоматично повернуться державі. Вивести 1000 грн на іншу картку також не вдасться.

Отримати по 1000 грн вакциновані двома дозами українці зможуть незалежно від того, коли вони зробили щеплення. Сама ж програма триватиме протягом року – до 18 грудня 2022-го.

Загалом на виплату вакцинованим українцям по 1000 грн ще у 2021 році заклали 8 млрд грн, а в держбюджеті-2022 наразі передбачили ще 3 млрд грн.

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