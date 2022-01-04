У Японії заявляють, що розробили «довічну вакцину» від Covid

Команда дослідників із Токійського інституту медичних наук розробила вакцину, яка захищатиме від коронавірусу протягом усього життя. Про це пише Українська правда з посиланням на The Japan Times.

На думку дослідників, вакцина з довічною ефективністю призведе до величезної фінансової економії та дозволить швидше подолати пандемію.

Для створення нового препарату вчені використали розроблену британським лікарем Едвардом Дженнером в 1796 році вакцину від віспи. В її основі лежить безпечний для людини вірус коров’ячої віспи.

«Вона залишається єдиною вакциною, яка успішно знищила інфекційне захворювання, причому останнім відомим випадком був пацієнт у Сомалі в 1977 році після скоординованої глобальної кампанії вакцинації Всесвітньою організацією охорони здоров’я», – пише видання.

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Почесний дослідник Токійського інституту медичних наук Мічінорі Кохара розповів, що новий препарат може виробляти потужні нейтралізувальні антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший серед усіх теперішніх вакцин клітинний імунітет.

Однокомпонентну вакцину успішно протестували на мишах – імунітет у них тримався щонайменше 20 місяців. Також препарат випробували на макаках – у них вакцина сформувала захист від пневмонії. Клінічні дослідження вакцини проведе фармацевтична компанія Nobelpharma.

У випробуваннях візьмуть участь від 150 до 200 добровольців, які щеплені проти Covid-19 та перехворіли. У разі успішного результату, препарат дозволять до використання.

За прогнозом розробників, це може статися не раніше 2024 року.

Додамо, що до цього група японських дослідників розробила набір для тестування, який допоможе діагностувати коронавірус на ранній стадії. Завдяки цьому тест-набору можна виявити у себе порушення нюху.

Нагадаємо, на початку грудня хвиля коронавірусу остаточно стишилась, проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україні слід уже починати підготовку до нового спалаху.

Із 30 грудня вся Україна перейшла до «жовтої» covid-зони.

Тим часом нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас на Новий Рік та Різдво посилювати карантинні обмеження не планують.