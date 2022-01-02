У МОЗ розповіли, чи можуть в Україні запровадити локдаун через «Омікрон»

Станом на сьогодні в Україні не стоїть питання запровадження локдауну через розповсюдження штаму «Омікрон», але можливо все. Про це в інтерв’ю Українському радіо повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Укрінформ.

«Зараз в жодній області України немає такої ситуації, щоб був відкритий або прихований епідемічний процес. Проте ми бачимо, що навіть на фоні червоного рівня епідемічної небезпеки на рівні областей дуже багато залежить від місцевих органів влади. Зараз про локдаун не йдеться, але потенційно, в залежності від розвитку ситуації, можливо все. Адже ми розуміємо, що «Омікрон» може призводити до непередбачуваних наслідків. Спрогнозувати остаточно, яка кількість хворих буде фіксуватися, яке буде навантаження, немає можливості, але локдаунів поки що не очікуємо», – заявив Кузін.

Він відзначив, що держава готується до нової хвилі COVID-19, і з 3 грудня обмежено перетин державного кордону з тих країн, де виник або був зареєстрований новий штам, переважно йдеться про африканські країни.

Крім того, в Україні продовжують діяти норми, які стосуються обов’язкового тестування невакцинованих як до перетину кордону, так і після. Вакциновані громадяни мають проходити тестування лише у випадку появи симптомів.

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«Зараз ми продовжуємо працювати з областями для того, щоб повноцінно виконати увесь обсяг медичної субвенції, яка була спрямована на рівень областей для дооснащення лікарень саме кисневими станціями. Скоріш за все, до кінця січня ці роботи будуть виконані і майже усі заклади охорони здоров’я опорні, які були у нас в першій хвилі, перейдуть на повноцінне постачання медичного кисню завдяки кисневим станціям», – запевнив санлікар.

Відповідаючи на питання щодо кількості резервних ліжок на випадок чергового спалаху коронавірусу, він повідомив: «Резервних у нас до 70 тисяч. Це кількість ліжок, яка зараз є в опорних закладах охорони здоров’я».

За словами Кузіна, протягом 1-2 діб ці ліжка можуть бути введені в дію у разі потреби. Наразі в Україні для лікування хворих на коронавірус задіяно близько 18 тисяч ліжок.

В Україні також виявили випадки «Омікрону», один з них – у Львові. У РНБО прогнозують, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, яка може розпочатися уже в середині лютого.

Як відомо, «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів – першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

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