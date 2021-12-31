У реанімації із коронавірусом перебуває 103 жителя Львівщини

Ліжкова мережа лікарень Львівщини що передбачена для пацієнтів хворих на коронавірус заповнена на 32,79 %. У реанімації перебуває 103 пацієнти, 35 з них на апаратах ШВЛ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За минулу добу з діагнозом covid-19 по Львівській області госпіталізували 102 особи, а на самоізоляцію скерували 752 людини.

У стаціонарах перебувають 953 особи (ліжкова мережа заповнена на 32,79 %). Серед них 148 людей були повністю вакциновані.

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У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 92

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 131

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 78

у ЛОКЛ (120) – 31

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 3

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 7

у ЛШМД (830) – 83

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 29

у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 29

у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 36

у Стрийській міській лікарні (190) – 70

у Стебницькій міській лікарні (150) – 45

у Рудківській лікарні (100) – 75

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 55

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 47

у Сокальській ЦРЛ (326) – 25

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 26

у Пустомитівській (80) – 0

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 41

у Жовківській ЦРЛ (100) – 24

у Самбірській ЦРЛ (50) – 0

у Буській ЦРЛ (80) – 4

у Золочівській ЦРЛ (210) – 22

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині виявили 487 нових хворих на Covid.

Нагадаємо також що, і 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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