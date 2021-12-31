У реанімації із коронавірусом перебуває 103 жителя Львівщини

Ліжкова мережа лікарень Львівщини що передбачена для пацієнтів хворих на коронавірус заповнена на 32,79 %. У реанімації перебуває 103 пацієнти, 35 з них на апаратах ШВЛ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
За минулу добу з діагнозом covid-19 по Львівській області госпіталізували 102 особи, а на самоізоляцію скерували 752 людини.
У стаціонарах перебувають 953 особи (ліжкова мережа заповнена на 32,79 %). Серед них 148 людей були повністю вакциновані.
У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):
у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 92
у Центрі легеневого здоров’я (370) – 131
у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 78
у ЛОКЛ (120) – 31
у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 3
у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 7
у ЛШМД (830) – 83
у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 29
у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 29
у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 36
у Стрийській міській лікарні (190) – 70
у Стебницькій міській лікарні (150) – 45
у Рудківській лікарні (100) – 75
у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 55
у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 47
у Сокальській ЦРЛ (326) – 25
у Жидачівській ЦРЛ (100) – 26
у Пустомитівській (80) – 0
у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 41
у Жовківській ЦРЛ (100) – 24
у Самбірській ЦРЛ (50) – 0
у Буській ЦРЛ (80) – 4
у Золочівській ЦРЛ (210) – 22
Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині виявили 487 нових хворих на Covid.
Нагадаємо також що, і 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.
Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.
Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.
Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.
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Андрій Котенський