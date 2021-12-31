ОСТАННІ НОВИНИ

У реанімації із коронавірусом перебуває 103 жителя Львівщини

Андрій Котенський

|

Ліжкова мережа лікарень Львівщини що передбачена для пацієнтів хворих на коронавірус заповнена на 32,79 %. У реанімації перебуває 103 пацієнти, 35 з них на апаратах ШВЛ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

За минулу добу з діагнозом covid-19 по Львівській області госпіталізували 102 особи, а на самоізоляцію скерували 752 людини.

У стаціонарах перебувають 953 особи (ліжкова мережа заповнена на 32,79 %). Серед них 148 людей були повністю вакциновані.

Реклама партнерів

У розрізі лікарень пацієнти перебувають (в дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на ковід):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) – 92

у Центрі легеневого здоров’я (370) – 131

у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) – 78

у ЛОКЛ (120) – 31

у Лікарні на залізничному транспорті (100) – 3

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 7

у ЛШМД (830) – 83

у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0

у 8-й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 29

у 1-й МКЛ м. Львова (225) – 29

у 5-й МКЛ м. Львова (175) – 36

у Стрийській міській лікарні (190) – 70

у Стебницькій міській лікарні (150) – 45

у Рудківській лікарні (100) – 75

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 55

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ (160) – 47

у Сокальській ЦРЛ (326) – 25

у Жидачівській ЦРЛ (100) – 26

у Пустомитівській (80) – 0

у Перемишлянській ЦРЛ (80) – 41

у Жовківській ЦРЛ (100) – 24

у Самбірській ЦРЛ (50) – 0

у Буській ЦРЛ (80) – 4

у Золочівській ЦРЛ (210) – 22

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині виявили 487 нових хворих на Covid.

Нагадаємо також що, і 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу
Анастасія ПИЖ
Прийшов в «АТБ» по йогурт, а одержав гроші на купівлю нового таунхаусу

Торговельна мережа номер один в Україні допомогла українцям зануритися в атмосферу чарівного свята. Протягом місяця пере...

Львів отримав бюджет на 2022 рік
Наталя ДУЛЯБА
Львів отримав бюджет на 2022 рік

Після п'ятьох із половиною годин обговорення сесія Львівської міської ради таки затвердила бюджет Львівської громади на ...

На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги
Іван НАКОНЕЧНИЙ
На Львівщині можуть врізати бюджет на медицину, аби будувати дороги

Львівська обласна рада розпочала та й, по суті, закінчила обговорення обласного бюджету на 2022 рік. Оминаючи регламент ...

Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії
Аліса БЕЛЕЙ
Історія Павла Лейсі: як львівський курсант став найкращим студентом у Британії

До Львова повернувся курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який став найкра...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів