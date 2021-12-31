Станом на ранок п’ятниці, 31 грудня, на Львівщині виявили 487 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали 290 людей, а ще п’ятеро померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Від початку пандемії коронавірусну інфекцію виявлено у 220008 осіб (+487), 206902 пацієнти одужало (+290), 5978 людей померло (+5).

Протягом четверга, 30 грудня, лабораторні центри провели 1201 тест на коронавірус, із яких позитивними виявились проби від 487 осіб, тобто понад 40% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 84 особи – львів’яни.

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У розрізі районів нових хворих виявили:

Дрогобицький: 9

Золочівський: 29

Львівський: 336 (м. Львів – 210)

Самбірський: 14

Стрийський: 41

Яворівський: 50

Червоноградський: 8

Нагадаємо, зі 7 грудня Львівщина офіційно перейшла з «червоної» зони епіднебезпеки у «жовту». Проте фактичних послаблень не відбулося.

Зараз захворюваність на коронавірус на Львівщині стабілізувалась. У covid-стаціонарах перебувають менше 1200 хворих, а завантаженість лікарень впала до 21%.

Медики навіть фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі.

Водночас після новорічних святкувань на Львівщині прогнозують збільшення рівня захворюваності на Covid.

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