Коронавірус забрав життя ще 209 українців

Станом на ранок п’ятниці, 31 грудня, в Україні лабораторно підтвердили ще 7 029 випадків коронавірусу. Померли 209 людей. Серед нових хворих 404 дитини та 185 медпрацівників. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Від початку пандемії в Україні захворіло – 3 667 649 осіб (+7029), одужало – 3 468 858 осіб (+8 609) та зафіксовано 95 899 летальних випадків (+209).

Найбільше нових хворих виявили у Києві – 1179 людей, на Одещині – 595, Львівщині – 487, Полтавщині – 496 та Донеччині – 362 людини.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької і Луганської областей відсутні.

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Також за минулу добу до лікарень госпіталізовано 1 578 осіб, натомість 8 609 людей одужало від коронавірусу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини, з них отримали першу дозу – 14 698 232 людини, отримали дві дози – 13 698 387 людей, отримали додаткову дозу – 3 880 людей, бустерну дозу – 4 900 людей. Загалом проведено 28 405 399 щеплень.

Як відомо, і 30 грудня вся Україна перейшла до «жовтої» covid-зони.

Тим часом нову хвилю коронавірусу в Україні прогнозують вже зі середини лютого. Її спровокує новий штам Covid-19 «Омікрон», перший випадок якого в країні підтвердили 18 грудня.

Водночас на Новий Рік та Різдво посилювати карантинні обмеження не планують.

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