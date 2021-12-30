На Львівщині від Covid бустерною дозою вакцинувались 182 людини

У середу, 29 грудня, covid-щеплення зробили 8025 мешканцям Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На Львівщині за вчора, 29 грудня, щеплення від ковіду отримали 8025 осіб (з них – 2234 особи отримали першу дозу вакцини, 5700 – другу дозу, 16 – додаткову дозу, 75 – бустерну дозу).

Загалом на Львівщині станом на сьогодні проведено 1 863 857 щеплень (з них 888 628 – другою дозою, 66 – додатковою, 182 – бустерною): вакциною «Covieshield» – 38 403, «Astra Zeneca» – 191 870, «Coronavac» – 510 995, «Pfizer» – 926 601, «Moderna» – 195 988.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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Нагадаємо, рівень covid-вакцинації на Львівщині знизився ще з початку грудня. Тоді добовий показник впав до 16-17 тисяч щеплень, хоча у листопаді в середньому вакцинували по 19 тисяч людей. Тим часом МОЗ рекомендує робити в області щонайменше 23 тисячі щеплень на добу.

За добу 9 грудня на Львівщині щеплення зробили 11,5 тисячам людей і фактично відтоді рівень вакцинації почав щоразу поступово падати. А на Миколая щеплення проти коронавірусу зробили лише 1276 мешканцям. Це був найменший показник із весни.

У неділю, 26 грудня, на Львівщині від коронавірусу провакцинували лише 694 людини. Цей показник навіть менший, ніж на католицьке Різдво. Так, у суботу, 25 грудня, в області зробили 1027 щеплень.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безплатно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити та займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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