З Києва до Львова курсуватиме двоповерховий електропоїзд

У четвер, 30 грудня, «Укрзалізниця» відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом №747 Київ – Львів. Про це Львівському порталу повідомили в «Укрзалізниці».

Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45. На шляху поїзд зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

Додамо, що це 6-вагонний електропоїзд чеського виробництва Skoda 2012 року випуску.

Реклама партнерів

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

Нагадаємо, 25 грудня, зі Львова запустили новий регіональний потяг до найбільших гірськолижних курортів України, зокрема до станції Татарів, від якої курсують автобусні шатли до Буковеля.

Також до новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» запускає два додаткових потяги з Києва до Львова. Вони курсуватимуть за маршрутами Київ – Ужгород та Київ – Львів. Та ще шість додаткових рейсів.

АТ «Укрзалізниця» не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Укрзалізниця