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«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів до новорічних свят

Аліса Белей

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У зв’язку з підвищеним попитом на рейси у період новорічних свят, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди для низки найпопулярніших напрямків. Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

Зокрема, йдеться про такі додаткові рейси:

  • №266/265 Київ – Херсон, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
  • №222/221 Херсон – Київ, відправлення з Києва та Херсона 31 грудня;
  • №123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 грудня, з Одеси – 1 січня;
  • №239/240 Київ – Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 і прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14:45;
  • №170/253 Київ – Харків, відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28;
  • №173/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, у Львів прибуватиме о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення.

Як писав Львівський портал, у грудні та січні буде призначено ще 9 додаткових потягів.

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