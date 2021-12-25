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Зі Львова до Карпат запустили щоденний «Буковельський експрес»

Аліса Белей

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У п’ятницю, 25 грудня, зі Львова запустили новий регіональний потяг до найбільших гірськолижних курортів України, зокрема до станції Татарів, від якої курсують автобусні шатли до Буковеля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

«Буковельський експрес» відправлятиметься зі Львова щодня о 6:40 год, курсуватиме через: Галич, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів (Буковель), Ворохту та прибуватиме на станцію Ясіня (Закарпатська область) о 12:25 год.

Зворотно поїзд вирушатиме о 16:30 год та прибуватиме до Львова о 22:10 год. На маршруті використовуватиметься дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який виготовлено на Крюківському вагонобудівному заводі.

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Фото: inlviv

 

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