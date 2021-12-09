«Укрзалізниця» у наступному році обіцяє не підніматиме ціни на квитки

АТ «Укрзалізниця» не планує у 2022 році підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, натомість готується впровадити більш гнучке ціноутворення. Про це Львівському порталу повідомили в «Укрзалізниці».

Основну увагу «Укрзалізниця» наступного року планує направити на оновлення пасажирського рухомого складу та поліпшення сервісу для пасажирів.

«Готуємось запропонувати новий підхід до формування цін на квитки в залежності від різних факторів: популярності напрямку, часу придбання проїзного документа та ін. Це дозволить пасажирам, які плануватимуть свої подорожі заздалегідь, заощадити свої кошти», – йдеться у повідомленні.

Також «Укрзалізниця планує змінити комісійний збір при купівлі, поверненні та резервуванні квитків. Востаннє його переглядали у 2019 році.

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«Додаткові доходи компанія планує отримати від підвищення ефективності закупівель та економії на кінцевій ціні, реалізації непрофільних активів та ін., але в жодному разі не від підвищення вартості квитків», – додають у відомстві.

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