На свята з Києва до Львова призначили два додаткових потяги

До новорічно-різдвяних свят «Укрзалізниця» запускає два додаткових потяги з Києва до Львова. Вони курсуватимуть за маршрутами Київ – Ужгород та Київ – Львів. Про це Львівському порталу повідомили в «Укрзалізниці».

Потяг №239/240 Київ – Ужгород, відправлятиметься з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 год. і прибуватиме до Ужгорода о 12:09 год. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 22:26 год. і прибуватиме до Києва о 14:45 год.

Потяг №173/192 Київ – Львів, виїжджатиме з Києва 31 грудня о 06:57 год. У Львів прибуватиме о 16:58 год. Зі Львова відправлятиметься 31 грудня о 23:19 год. та прибуде до Києва о 06:26 год.

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