Повний курс covid-вакцинації пройшли 875 тисяч мешканців Львівщини

Два необхідні щеплення від коронавірусу отримали вже понад 875 тисяч мешканців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, станом на 28 грудня covid-щеплення на Львівщині зробили 1 846 111 людям. Із них 875 779 осіб уже пройшли повний курс вакцинації.

Протягом минулої доби, 27 грудня, щеплення отримали 2029 людей, друге щеплення зробили 1548 особам.

Найбільше щеплень за весь час вакцинальної кампанії на Львівщині зробили американською вакциною Pfizer – 913 523, слідом йде китайська Coronavac – 509 785 людей, Astra Zeneca – 191 183, Moderna – 193 217 осіб і Covishield – 38 403.

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На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, рівень covid-вакцинації на Львівщині знизився ще з початку грудня. Тоді добовий показник впав до 16-17 тисяч щеплень, хоча у листопаді в середньому вакцинували по 19 тисяч людей. Тим часом МОЗ рекомендує робити в області щонайменше 23 тисячі щеплень на добу.

За добу 9 грудня на Львівщині щеплення зробили 11,5 тисячам людей і фактично відтоді рівень вакцинації почав щоразу поступово падати. А на Миколая щеплення проти коронавірусу зробили лише 1276 мешканцям. Це був найменший показник із весни.

Як записатися на вакцинацію?

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Записатися можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут, окремо по Львову – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Додамо, загалом на Львівщині збираються провакцинувати 1,5 мільйона мешканців. Зробити це хочуть до червня 2022 року.

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