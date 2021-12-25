У Львові на вулиці Повітряній встановили підземний смітник

У Львові продовжують облаштовувати сучасні майданчики для збору відходів. Зокрема, підземний контейнерний майданчик для збору ТПВ встановили на вулиці Повітряній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами директорки департаменту з питань поводження з відходами ЛМР Оксани Кошак, це другий встановлений у місті майданчик такого типу, який вдалось облаштувати з ініціативи мешканців, коштом Громадського бюджету.

Загалом на облаштування такого майданчику було витрачено 497 тис. грн. Пропри те, там і надалі буде роздільний збір відходів, тому мешканці зможуть відсортовувати окремо пластик та органіку.

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Так, змішані відходи будуть потрапляти під землю, де становлено два 5-кубових контейнери. Вони займають площу – близько 5 м2, а раніше там розміщувались 10 кубові контейнери.

Додамо, що це контейнери українського виробництва. Їх розробила фірма «Енергоінвест», спеціально під такі автомобілі, які є у нас, у Львові. Підземний майданчик вже введений в роботу, його обслуговуватиме компанія «ГрінЕра», яка має для цього відповідну техніку.

«На тій локації також буде належно облаштований доброустрій. Як тільки потеплішає, підрядник зможе там вимостити бруківку», – розповіла Оксана Кошак.

Також вона додала, що місто надалі працюватиме у напрямку облаштування підземних контейнерних майданчиків, зокрема, напрацьовуватиме програму їх встановлення у всіх районах Львова.

Нагадаємо, у 2018 році на пл. Соборній запрацював перший підземний контейнерний майданчик для ТПВ такого типу. Тоді роботи виконало ТзОВ «Грінера Україна», яке є виконавцем послуг по збору і вивезенню ТПВ у Галицькому районі.

Також у 2019 році на вул. Ранковій – навпроти будинку № 49, що у Залізничному районі Львова, ЛКП «Львівспецкомунтранс» встановило підземний контейнерний майданчик для твердих побутових відходів іншого типу. Там коштом перевізника розмістили 4 контейнери для змішаних відходів – по 1,1 м³ кожен.

Як повідомляв Львівський портал, у листопаді 2018 року мерія також запровадила пілотний проект із роздільного збору харчових та садових відходів від населення. Попередньо було заплановано, що такі окремі баки для органіки встановлять лише біля деяких будинків у Франківському районі у межах ЛКП «Південне», а також на міських майданчиках для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів. Згодом у міськраді заявили, що шукають ОСББ, на території яких теж облаштують контейнери для органічних відходів.

Незважаючи на розширення меж окремих баків для збору органіки, наразі вони можуть з’явитись лише на 20% території міста.

Зібрану в окремі контейнери органіку з-під будинків львів’ян вивозитиме окремий сміттєвоз «Львівспецкомунтрансу» і транспортуватиме її на територію підприємства чи на іншу комунальну територію, де працюватимуть два компостери. За попередніми даними, станція компостування знаходитиметься поруч із майбутнім сміттєпереробним заводом на вулиці Пластовій, 13.

Додамо, що нещодавно у Львові також запрацювала перша сортувальня відходів. Де саме вона знаходиться, які відходи туди можна приносити, читайте тут.