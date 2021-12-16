У covid-стаціонарах на Львівщині – 1487 хворих. Завантаженість лікарень

Станом на четвер, 16 грудня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить майже 29%. У реанімації лежить 157 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 485 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 91 хворого, ще 1128 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1487 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 255 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 157 хворих, 61 особа під’єднана до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 23 лікарні. Їхня завантаженість зараз становить 28,78%. Найбільше зайнятих ліжок є у Стрийській, Новояворівській, Жидачівській, Перемишлянській і Буській центральних райлікарнях.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) –119 у Центрі легеневого здоров’я (370) –157 у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) –102 у ЛОКЛ (120) – 47 у Лікарні на залізничному транспорті (100) –33 у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 20 у ЛШМД (830) –137 у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0 у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 55 у 1–й МКЛ м. Львова (225) –56 у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 49 у Стрийській міській лікарні (190) –102 у Стебницькій міській лікарні (150) – 45 у Рудківській лікарні (100) – 52 у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 96 у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 67 у Сокальській ЦРЛ (326) – 45 у Жидачівській ЦРЛ (100) – 63 у Пустомитівській (80) – 46 у Перемишлянській ЦРЛ (80) –55 у Жовківській ЦРЛ (100) –38 у Самбірській ЦРЛ (50) –29 у Буській ЦРЛ (80) – 44 у Золочівській ЦРЛ (210) – 30

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні через спалах коронавірусу. Через місяць захворюваність пішла на спад, тож із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Із початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі. Збільшення рівня захворюваності на Львівщині прогнозують вже після новорічних святкувань.

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