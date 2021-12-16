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У covid-стаціонарах на Львівщині – 1487 хворих. Завантаженість лікарень

Аліса Белей

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Станом на четвер, 16 грудня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить майже 29%. У реанімації лежить 157 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Коронавірус виявили ще у 485 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 91 хворого, ще 1128 людей скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1487 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 255 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 157 хворих, 61 особа під’єднана до апаратів ШВЛ.

На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 23 лікарні. Їхня завантаженість зараз становить 28,78%. Найбільше зайнятих ліжок є у Стрийській, Новояворівській, Жидачівській, Перемишлянській і Буській центральних райлікарнях.

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Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):

  1. у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) –119
  2. у Центрі легеневого здоров’я (370) –157
  3. у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) –102
  4. у ЛОКЛ (120) – 47
  5. у Лікарні на залізничному транспорті (100) –33
  6. у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 20
  7. у ЛШМД (830) –137
  8. у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
  9. у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 55
  10. у 1–й МКЛ м. Львова (225) –56 у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 49
  11. у Стрийській міській лікарні (190) –102
  12. у Стебницькій міській лікарні (150) – 45
  13. у Рудківській лікарні (100) – 52
  14. у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 96
  15. у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 67
  16. у Сокальській ЦРЛ (326) – 45
  17. у Жидачівській ЦРЛ (100) – 63
  18. у Пустомитівській (80) – 46
  19. у Перемишлянській ЦРЛ (80) –55
  20. у Жовківській ЦРЛ (100) –38
  21. у Самбірській ЦРЛ (50) –29
  22. у Буській ЦРЛ (80) – 44
  23. у Золочівській ЦРЛ (210) – 30

Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні через спалах коронавірусу. Через місяць захворюваність пішла на спад, тож із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.

Із початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі. Збільшення рівня захворюваності на Львівщині прогнозують вже після новорічних святкувань.

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