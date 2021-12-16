У covid-стаціонарах на Львівщині – 1487 хворих. Завантаженість лікарень

Станом на четвер, 16 грудня, завантаженість covid-лікарень на Львівщині становить майже 29%. У реанімації лежить 157 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Коронавірус виявили ще у 485 мешканців Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 91 хворого, ще 1128 людей скерували на самоізоляцію.
Загалом у стаціонарах зараз перебувають 1487 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, 255 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 157 хворих, 61 особа під’єднана до апаратів ШВЛ.
На території Львівщини хворих на коронавірус зараз приймають 23 лікарні. Їхня завантаженість зараз становить 28,78%. Найбільше зайнятих ліжок є у Стрийській, Новояворівській, Жидачівській, Перемишлянській і Буській центральних райлікарнях.
Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус виглядає таким чином (у дужках зазначена загальна кількість ліжок, розгорнутих для хворих на Covid):
- у Львівській обласній інфекційній лікарні (230) –119
- у Центрі легеневого здоров’я (370) –157
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих (700) –102
- у ЛОКЛ (120) – 47
- у Лікарні на залізничному транспорті (100) –33
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» (120) – 20
- у ЛШМД (830) –137
- у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі (50) – 0
- у 8–й міській клінічній лікарні м. Львова (420) – 55
- у 1–й МКЛ м. Львова (225) –56 у 5–й МКЛ м. Львова (175) – 49
- у Стрийській міській лікарні (190) –102
- у Стебницькій міській лікарні (150) – 45
- у Рудківській лікарні (100) – 52
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи (200) – 96
- у Кам’янка–Бузькій ЦРЛ (160) – 67
- у Сокальській ЦРЛ (326) – 45
- у Жидачівській ЦРЛ (100) – 63
- у Пустомитівській (80) – 46
- у Перемишлянській ЦРЛ (80) –55
- у Жовківській ЦРЛ (100) –38
- у Самбірській ЦРЛ (50) –29
- у Буській ЦРЛ (80) – 44
- у Золочівській ЦРЛ (210) – 30
Нагадаємо, з кінця жовтня вся Львівська область, крім Моршина, перебувала у «червоній» карантинній зоні через спалах коронавірусу. Через місяць захворюваність пішла на спад, тож із 7 грудня Львівщина офіційно перейшла у «жовту» зону епіднебезпеки. Проте фактичних послаблень не відбулося.
Із початку грудня медики фіксують «тенденцію до покращення» епідситуації, але водночас наголошують, що вже потрібно готуватись до нової covid-хвилі. Збільшення рівня захворюваності на Львівщині прогнозують вже після новорічних святкувань.
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Аліса Белей