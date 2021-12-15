У НАТО сподіваються, що українські військові заговорять англійською до 2024 року

У НАТО очікують, що завдяки зусиллям Міноборони всі офіцери ЗСУ зможуть заговорити англійською мовою до 2024 року. Таку думку висловив радник із професійної військової освіти Стасіс Палдунас під час круглого столу «Співпраця Україна – НАТО – шлях уперед», пише Укрінформ.

Міністерство оборони України напрацювало програму з вивчення англійської мови військовослужбовцями. Стасі Палдунас назвав її «дуже амбітною», проте висловив сподівання, що українські офіцери зможуть вільно заговорити іноземною вже у 2024 році.

«Програма дуже амбітна, і я сподіваюся, що до 2024 року… всі офіцери будуть в змозі говорити англійською та брати участь в активностях без проблем. Я також хочу звернути увагу, що навчальні та тренувальні предмети у вишах будуть англійською мовою. У 2024 році 50% навчальних курсів будуть англійською мовою», – сказав Палдунас.

При цьому він зауважив, що не всі навчальні заклади мають достатню тренувальну базу та матеріали для проведення тренувань відповідно до стандартів НАТО.

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У свою чергу радник з питань підготовки сержантського та старшинського складу Йонас Спавічюс наголосив, що стандарти НАТО із сержантського складу Україна запроваджує досить швидко.

«Втім все ще є сфери для покращення та прогресу. Це проблематичні питання зарплатні, соціальних гарантій, низька привабливість служби в армії на ринку праці та недостатній мотиваційний фактор для професійної військової кар’єри у ЗСУ», – вважає Спавічюс.

Він також висловив сподівання, що увага держави до цих проблем сприятиме розвитку військової кар’єри у ЗСУ.

Як писав Львівський портал, ще у 2019 році в Міноборони заявили, що українські військові здебільшого володіють англійською мовою на досить низькому рівні, що є «дуже болючим питанням». Відтак військовослужбовців зобов’язали знати іноземну.

Особливу увагу вивченню англійської приділяють у Національній академії сухопутних військ у Львові. У виші це робили ще задовго до того, як Міноборони зобов’язало військових вчити іноземну, адже тут регулярно проводять навчання за стандартами НАТО, де знання англійської є обов’язкове. Одне з таких навчань рівня L-1С нещодавно успішно пройшли офіцери Академії сухопутних військ.

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