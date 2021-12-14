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В Україні виявили сім тисяч нових хворих на Covid

Ольга Денисяка

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За минулу добу, 13 грудня, в Україні зафіксували 7 283 нових випадки коронавірусу. Від ускладнень померли 387 людей, а 27 130 пацієнтів одужали. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Водночас госпіталізували 1 123 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (1 066), Полтавській (751) та Черкаській (602) областях.

Лабораторії зробили 62 044 тести на коронавірус: методом ПЛР – 27 241, методом ІФА – 7 488. Також зробили 27 315 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 16,3 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

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Від початку пандемії в нас виявили 3 570 448 випадків COVID-19. З них 91 602 людини померли від ускладнень захворювання, а понад 3,2 мільйона громадян – одужали.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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