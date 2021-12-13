«Омікрон» більш заразний, але його симптоми легші, – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я кажуть, що варіант коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми. Про це пише УП з посиланням на AFP.

Перші дані свідчать, що «Омікрон» викликає «зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі». Повідомляється, що «враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta».

Omicron досі викликав «легкі» захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.

За даними ВООЗ, станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де Delta менш поширена, і у Великій Британії, де Delta є домінуючим штамом.

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Наголошується, що відсутність даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі «Омікрону» спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю чи поєднанням того й іншого.

Як писав Львівський портал, зараз світом поширюється новий штам коронавірусу «Омікрон», який вперше виявили наприкінці листопада у Південній Африці. Це вже п’ята мутація Covid-19.

Вчені вже заявили, що цей штам є учетверо заразніший від «Дельти».

У Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

Компанії Pfizer та BioNTech сподіваються розробити вакцину проти «Омікрону» до березня 2022 року.

Додамо, що в Україні що третя, бустерна доза вакцини від коронавірусу, стане доступною після того, щеплення отримають хоча б 50% громадян. Наразі повністю імунізовано близько 39% дорослого населення.

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