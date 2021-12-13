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В італійському місті запровадили безкоштовний громадський транспорт

Ольга Денисяка

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В італійському місті Генуя скасували плату за проїзд у громадському транспорті для мешканців міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Themayor.eu.

Таке рішення ухвалила влада міста для підтримки тих, хто готовий відмовитись від особистого автомобіля для поїздок. Очікується, що це сприятливо вплине на екологічний стан довкілля міста та зменшить затори.

Місто розташоване на пагорбах, тому один із найпоширеніших видів громадського транспорту в місті – це ліфти, а їх – 17. Раніше за одну поїздку на них доводилося віддавати 1,5 євро. Тепер проїзд стане повністю безкоштовним.

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Така сама система діє для залізниці та метро. За квиток доведеться заплатити тільки якщо під час поїздки випадає на години з 16 до 20. Вартість квитка – 1,5 євро.

В яких ще містах Європи запровадили безкоштовний проїзд

В інших містах Європи також поступово скасовують плату за проїзд громадським транспортом, щоб боротися із забрудненням довкілля.

Так, у Парижі громадський транспорт став безкоштовним для дітей віком до 18 років, у Брюсселі проїзд безкоштовний для молоді до 25 років. У Люксембурзі взагалі скасували плату за проїзд у муніципальному транспорті, а у Празі автобуси та метро не беруть плату за проїзд у дні, коли у місті смог. Крім того, безкоштовний проїзд доступний жителям столиці Естонії – Таллінна.

Нагадаємо, ідею повністю безкоштовного громадського транспорту у Львові запропонував громадсько-політичний діяч, експерт із питань транспорту та кандидат у мери Львова Ігор Васюник. Відповідний досвід мають більше 110 міст світу, 60 з яких – у Європі.

Детальніше про те, як громадський транспорт Львова міг стати безкоштовним, про досвід у цьому інших міст світу, читайте за цим посиланням.

Додамо, що в громадському транспорті Львова немає чіткого пасажирообліку та готівки, яку люди платять за проїзд. Відтак за різними оцінками, в тіні перебуває до 40% коштів. Електронний квиток у Львові теж ніяк не можуть ввести, цим займаються вже дев’ять років.

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