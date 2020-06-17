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Васюник йде у мери Львова

Андрій Котенський

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Громадсько-політичний діяч Ігор Васюник восени побореться за посаду міського голови Львова. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

«Друзі, львів’яни – цієї осені на виборах я буду балотуватися на посаду міського голови Львова Для мене ключовим у житті та роботі – є відповідальність. Відповідальність за свої рішення, дії та слова. Особливо, якщо ці рішення і дії впливають на життя інших людей…», – повідомив Ігор Васюник.

Довідка

Васюник Ігор Васильович народився 1 серпня 1969 року в смт. Великий Любінь Городоцького  району Львівської  області, за національністю – українець, громадянин України.

1986 р.  –  закінчив  Великолюбінську  середню  школу;

1986   –  1992 рр.  –  навчався у Львівському  національному  університеті ім.І.Франка на економічному факультеті, отримав диплом за спеціальністю «планування народного господарства»;

1996 – 1998 рр.  – навчався у Львівському інституті менеджменту, отримав диплом за  спеціальністю «менеджмент організацій»;

2004 – 2007 рр.  – навчався у Академії державного управління при Президентові України, отримав диплом за  спеціальністю «державне управління»;

1988 – 1989 рр.  – служба в армії;

1992 – 1993 рр.  – Львівська кондитерська фірма «Світоч», економіст відділу зовнішньо-економічної діяльності;

1993 – 2012 рр.  – працював керівником декількох приватних компаній у сфері виробництва, переробки та торгівлі сільськогосподарської продукції;

2005 – 2006 рр. – радник голови правління, керівник департаменту та заступник голови НАК «Нафтогаз України». Після призначення прем’єр-міністром України Віктора Януковича відразу ж подав у відставку за власним бажанням;

2007  –  2009  рр.   – ТОВ «Укркорпінвест»,  голова спостережної ради;

2009 – 2010 рр.  – Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця), представник в Кабінеті Міністрів України;

квітень 2010 р. – серпень 2010 р. –  державне підприємство «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України», заступник начальника  управління з виробництва;

2010 – 2012 рр. –  ТОВ «Укркорпінвест», голова спостережної ради;

2012  –   2014 рр.  –  Верховна Рада України,  народний депутат України   VII скликання,  голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

2014 – 2019 рр.  Верховна Рада України,  народний депутат України VIII скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту  та зв’язку.

червень 2019 рр – відмовився від участі виборах до Верховної Ради України через незаконне рішення КС про позачергові вибори.

Одружений, батько двох дітей.

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