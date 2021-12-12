В Україні – 5275 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 12 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 5275 нових випадків коронавірусу. Померли 238 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 559 092 людини. Протягом суботи, 11 грудня, діагноз встановили ще 5275 новим хворим, серед них 53 медики та 526 дітей.
Одужали за останню добу 11 626 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 238 хворих.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 91 027 людей, натомість одужали 3 195 913 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 461/7543
- Дніпропетровська обл. – 376/3195
- Волинська обл. – 314/1418
- Одеська обл. – 311/3224
- Полтавська обл. – 296/1696
- Львівська обл. – 275/5243
- Київська обл. – 259/3185
- Житомирська обл. – 248/1287
- Хмельницька обл. – 240/1341
- Миколаївська обл. – 239/888
- Івано-Франківська обл. – 231/1523
- Донецька обл. – 214/1789
- Запорізька обл. – 210/2208
- Вінницька обл.– 206/2606
- Тернопільська обл. – 179/2169
- Черкаська обл. – 178/2754
- Харківська обл. – 174/3932
- Сумська обл. – 158/1260
- Кіровоградська обл. – 155/1226
- Закарпатська обл. – 146/401
- Чернігівська обл. – 137/1353
- Чернівецька обл. – 103/1462
- Рівненська обл. – 101/1944
- Херсонська обл. – 49/1674
- Луганська обл. – 15/792
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.
Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.
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Наталя Дуляба