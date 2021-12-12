В Україні – 5275 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок неділі, 12 грудня, в Україні лабораторно підтвердили 5275 нових випадків коронавірусу. Померли 238 хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 3 559 092 людини. Протягом суботи, 11 грудня, діагноз встановили ще 5275 новим хворим, серед них 53 медики та 526 дітей.

Одужали за останню добу 11 626 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 238 хворих.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 91 027 людей, натомість одужали 3 195 913 українців.

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Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 461/7543

Дніпропетровська обл. – 376/3195

Волинська обл. – 314/1418

Одеська обл. – 311/3224

Полтавська обл. – 296/1696

Львівська обл. – 275/5243

Київська обл. – 259/3185

Житомирська обл. – 248/1287

Хмельницька обл. – 240/1341

Миколаївська обл. – 239/888

Івано-Франківська обл. – 231/1523

Донецька обл. – 214/1789

Запорізька обл. – 210/2208

Вінницька обл.– 206/2606

Тернопільська обл. – 179/2169

Черкаська обл. – 178/2754

Харківська обл. – 174/3932

Сумська обл. – 158/1260

Кіровоградська обл. – 155/1226

Закарпатська обл. – 146/401

Чернігівська обл. – 137/1353

Чернівецька обл. – 103/1462

Рівненська обл. – 101/1944

Херсонська обл. – 49/1674

Луганська обл. – 15/792

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що захворюваність на коронавірус впала, знизився й рівень госпіталізації. Проте Україні слід уже починати підготовку до нової хвилі Covid-19.

Водночас посилювати карантинні обмеження на Новий Рік та Різдво в Україні не планують.

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